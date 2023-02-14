Продажи вторичного жилья в Москве в январе снизились на 17%

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Управление Росреестра по Москве сообщило, что в январе 2023 года количество сделок на вторичном рынке жилья упало по отношению к январю 2022 года, передает РИА Недвижимость.

Эксперты оценивают обозначенное снижение в 17%. Таким образом, было произведено 7,7 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены).

В ведомстве добавили, что общее число сделок в сравнении с декабрем 2022 года упало на 45%. В Росреестре объяснили такую тенденцию сезонным фактором.

Также стало известно об общем снижении продаж вторичного жилья по итогам 2022 года. Падение составило 22%, то есть было произведено всего 132,6 тысячи сделок.

По данным сервиса "Авито Недвижимость", за год стоимость аренды квартир в Москве снизилась на 21%. Средняя цена аренды на конец января достигала 55 тысяч рублей в месяц.

Так, по данным организации, больше всего за год подешевели трехкомнатные и многокомнатные квартиры – на 36 и 27% соответственно. Двухкомнатные квартиры за год сбросили в цене 16%, а аренда студий и однокомнатных квартир снизилась в стоимости на 17 и 7% соответственно.



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