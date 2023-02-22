Москвичам рассказали о погоде в последние дни зимы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в столице в последние дни зимы.

"В начале следующей недели будет умеренная погода, близкая к своей климатической норме. В понедельник и ночью, и днем прогнозируется от -3 до -8 градусов, небольшой снег", – передает Агентство "Москва" его слова.

Как отметил эксперт, во вторник, 28 февраля, температура ночью в Москве будет колебаться от -7 до -10 градусов, а в дневное время ожидается от -1 до -5 градусов.

По предварительным данным, в среду, 1 марта, ночью будет от -2 до -7 градусов, днем – от 0 до -5 градусов. Однако более точный прогноз можно будет составить позже, подчеркнул Вильфанд.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что холода в столичном регионе начнут отступать уже в пятницу, 24 февраля, а в выходные прогнозируется оттепель. В пятницу, 24 февраля, воздушные потоки поменяют направление на западное. Потепление в столицу принесет циклон с юга Балтийского моря.

В субботу, 25 февраля, температура остановится на оттепельных значениях.



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