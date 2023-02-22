Москвичей предупредили о морозной и звездной ночи на 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей и гостей Москвы ожидает лунная и звездная ночь на 23 февраля. Температура составит до минус 25 градусов. Об этом Агентству "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня и завтра погодой в Москве управляет антициклон. Сейчас в столице – переменная облачность, солнечно. А ночь на 23 февраля ожидается лунная и звездная. Погода будет морозной: минус 16–18 градусов в Москве, а по области – до минус 25 градусов", – подчеркнул он.

По словам метеоролога, потепление придет в столицу в пятницу, 24 февраля. Днем столбики термометров будут показывать около минус 2–4 градусов. Также прогнозируется снег, усиление ветра и метель, указал синоптик.

В субботу, 25 февраля, москвичей ждет температура от 0 до плюс 2 градусов, добавил он.

"Небольшие осадки, налипание мокрого снега, не исключен дождь. В воскресенье – совсем теплая погода. И днем, и ночью – около 0, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя", – заключил Вильфанд.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что холода в столичном регионе начнут отступать уже в пятницу, 24 февраля, а в выходные прогнозируется оттепель. В пятницу воздушные потоки поменяют направление на западное. Потепление в столицу принесет циклон с юга Балтийского моря.

Уже в субботу, 25 февраля, температура остановится на оттепельных значениях. Однако в начале следующей недели показатели вновь станут отрицательными.

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