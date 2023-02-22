Москвичам пообещали оттепель в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Холода в столичном регионе начнут отступать уже в пятницу, 24 февраля, а в выходные прогнозируется оттепель. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на российский Гидрометцентр.

В пятницу воздушные потоки поменяют направление на западное. Потепление в столицу принесет циклон с юга Балтийского моря. Столбики термометров покажут повышение температуры на фоне падения атфосферного давления. При этом ожидаются снегопады с порывистым ветром.

Уже в субботу, 25 февраля, температура остановится на оттепельных значениях. Однако в начале следующей недели показатели вновь станут отрицательными, отметили синоптики.

В Гидрометцентре рассказали, что 23 февраля ночью жителей Московского региона ожидает мороз до -20 градусов. В дневное время пятницы, 24 февраля, прогнозируется до -1...-6 градусов. В субботу же ожидается облачная погода, ночью температура воздуха составит от 2 до 4 градусов мороза в Москве, а в области – 1–6 градусов мороза. Днем город настигнут небольшие осадки.

"Местами налипание мокрого снега, гололед. Температура в Москве – от 0 до 2 градусов, по области – от минус 3 до 2. Ветер южной четверти 6–11 метров в секунду. Гололедица. В воскресенье, 26 февраля, облачно, осадки, ночью и днем от -3 до 2 градусов, ветер западной четверти 7–12 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что весеннее тепло вернется в столицу и другие регионы Центральной России не раньше конца марта. По его словам, первый месяц весны будет сопровождаться суровой и неустойчивой погодой.

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