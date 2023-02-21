Москвичам пообещали морозную и солнечную погоду 23 февраля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков предупредил жителей столичного региона о морозной погоде 23 февраля. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Синоптик отметил, что в этот день будет солнечно, температура воздуха составит -10 градусов.

"В ночь на пятницу похолодает до -14...-16 градусов. Я имею в виду столицу, Московскую область, в целом центр европейской части России", – уточнил он.

Еще холоднее может быть в северных и северо-восточных российских регионах, добавил эксперт.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что снежный покров в столице может растаять в середине апреля. Она рассказала, какая в столице ожидается погода в марте.

По ее словам, в начале весны температура воздуха в городе будет ниже нуля.



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