Синоптик рассказал о новых климатических нормах в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные метеорологические службы перешли на новые климатические нормы в связи с изменениями в климате. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Те, которыми мы пользовались ранее, говорили о том, что климатическая весна приходит в Москву 27 марта. С этого дня начинается устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку", – цитирует Леуса "Лента.ру".

По его словам, эксперты после подсчета данных за последние 30 лет узнали, что средняя дата возвращения весны сместилась на неделю вперед. Из этого следует, что климатическая весна придет в Москву примерно 20 марта.

Между тем Леус рассказал, что март в столице прогнозируется незначительно теплее нормы, а начало метеорологической весны в текущем году ожидается на пару дней раньше срока. Синоптик отметил, что превышение по температурным нормам в следующем месяце будут на 1–1,5 градуса.

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