Москвичам пообещали мороз до 28 градусов в ночь на среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей и гостей Москвы в ночь на среду, 22 февраля, ожидает температура до -28 градусов. Об этом "Интерфаксу" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Самый холодный день прогнозируется завтра. Минимальная температура ночью – -19...-21, по области – до -28 градусов. А дневные температуры – -13...-11. Очень холодная погода, которая на 8–9 градусов ниже многолетних значений", – подчеркнул он.

По словам синоптика, в столичном регионе в среду, 22 февраля, прогнозируется спокойная и морозная погода без осадков. В четверг, 23 февраля, в Москве сохранится холод. Ночью столбики термометров будут показывать от -18 до -16 градусов, а днем температура составит от -10 до -9 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что снежный покров в столице может растаять в середине апреля. Она рассказала, какая в столице ожидается погода в марте. По словам метеоролога, в начале весны температура воздуха в городе будет ниже нуля.

Температура воздуха в течение всех суток до 7 марта сохранится отрицательная. Дневная ожидается в пределах -8 градусов. В ночные часы в отдельные дни не исключено понижение температуры до -15 градусов.

Москвичам рассказали, сколько дней осталось до наступления весны

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