Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минувшей ночью в столице зафиксировали минимальную температуру с начала февраля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, таких морозов в столице не было больше месяца. На главной метеостанции столицы, ВДНХ, столбики термометров опустились до -15,1 градуса. Последний раз так холодно в столице было в рождественские морозы, 10 января.

"Учитывая синоптическую ситуацию и не плотную, с разрывами, облачность, можно с уверенностью сказать, что в ближайшие пару часов температура еще немного понизится", – предупредил Леус.

Он отметил, что, по данным на 6:00, на территории Московской области самые крепкие морозы зафиксированы в Талдоме – минус 20,2 градуса, Клину – минус 22,1 градуса, и Электростали – минус 23,8 градуса мороза.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова в Москве после выходных достигла максимума с начала зимы. Показатели выросли до 38 сантиметров.

Между тем специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что март в столице прогнозируется незначительнее теплее нормы, а начало метеорологической весны в 2023 году ожидается на пару дней раньше срока.



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