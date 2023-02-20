Синоптик пообещал раннее наступление весны в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Март в столице прогнозируется незначительнее теплее нормы, а начало метеорологической весны в 2023 году ожидается на пару дней раньше срока. Об этом рассказал специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Тем не менее уже сейчас ясно, что последние дни февраля будут более холодными, чем его начало. Положительная температурная аномалия в Москве сегодня составляет 3,5 градуса, но оставшиеся дни будут холодными, и к концу месяца эта аномалия уменьшится", – цитирует синоптика "Лента.ру".

По словам эксперта, превышение по температурным нормам в марте будут на 1–1,5 градуса. Начало метеорологической весны прогнозируется в 18–19-х числах следующего месяца, однако не стоит ожидать, что в эти дни пропадет снег и появится солнце, предупредил Леус.

Синоптик добавил, что весенняя температура была и в январе. В феврале таких дней было несколько, но намеков на возвращение весны не наблюдалось, считает эксперт.

Между тем ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал, что в предстоящие выходные, 25 и 26 февраля, москвичей ждет потепление. При этом он предупредил, что в первую половину недели горожан ожидает классическая русская зима. Погода будет одновременно морозной и снежной.

"Атмосфера": 10 градусов мороза ожидается в столице вечером 20 февраля

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!