Открытые мастер-классы пройдут на фестивале "Московская Масленица" 25 и 26 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи и гости столицы смогут принять участие в открытых мастер-классах фестиваля "Московская Масленица". Об этом сообщает оргкомитет цикла городских и уличных фестивалей "Московские сезоны".

25 и 26 февраля в 12:00 на площадках в Парке Горького, на бульваре Дмитрия Донского, улице Перерве и пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской состоятся мастер-классы по приготовлению блинов из гречневой муки. В 16:00 там научат готовить черемуховые блины.

25 февраля в 15:00 гости площадки на Городецкой улице смогут слепить фигуру медведя-балалаечника из глины. Помимо этого, посетителей фестиваля научат работать на гончарном круге и расписывать керамические изделия.

На площади Славы гостям продемонстрируют мастер-классы по оформлению шкатулок в технике вологодской росписи и созданию макетов мельницы из дерева.

В "Лавке ремесленника" на Матвеевской улице в 12:00, 15:00 и 17:00 26 февраля гости смогут создать салфетку в технике ручного ткачества по живописному эскизу.

Фестиваль проходит на 23 столичных площадках. Он стартовал 18 февраля и продлится в течение 10 дней.

На площадках фестиваля гости могут не только поучаствовать в мастер-классах, но и попробовать более 50 видов блинов, посмотреть выступления народных ансамблей, фольклорных коллективов и казачьих хоров.

Ознакомиться с подробной программой фестивальных площадок "Московской Масленицы" можно на официальном сайте "Московских сезонов".



Более 20 площадок фестиваля "Московская масленица" работают в Москве

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