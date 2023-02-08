"Мой район. Обратная связь": Краснопресненский путепровод капитально отремонтируют

Начался капитальный ремонт Краснопресненского путепровода в Москве. Он проходит над железнодорожными путями Смоленского направления МЖД, соединяет Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года.

В ходе ремонта заменят все 180 балок сооружения, деформационные швы. Также отремонтируют промежуточные опоры. На финальном этапе установят 30 фонарей.

Также специалисты приведут в порядок эстакаду-съезд на улицу Брянский пост. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".