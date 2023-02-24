Свердловский губернатор призвал Пригожина не вмешиваться в политику регионов

Фото: gubernator96.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя заявление владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, рекомендовал ему не вмешиваться в политику регионов.

"Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем", – заявил он в беседе с порталом 66.ru.

Куйвашев заявил, что каждый должен заниматься своим делом и рекомендовал Пригожину и дальше "стряпать котлеты и варить макароны", подчеркнув, что губернаторы самостоятельно разберутся в регионах.

Пригожин ранее обвинил некоторые российские регионы в форменном беспределе. По его словам, власти Свердловской области отказались хоронить погибших бойцов СВО с почестями. Вместе с тем бизнесмен обрушился с критикой на ЯНАО, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

До этого Пригожин обвинил предприятия Санкт-Петербурга в спонсировании украинских националистов. По его словам, обо всем происходящем осведомлен губернатор города Александр Беглов. Подобные слова Пригожиным были сказаны после отказа Госстройнадзора выдать разрешение на введение в эксплуатацию "ЧВК Вагнер Центра".



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