Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что не менее половины кандидатов являются представители профессиональных и творческих объединений, некоммерческих организаций, а также предпринимателями. Кроме того, в состав ОП войдут представители общественных палат новых регионов РФ.

В ноябре прошлого года глава государства обновил состав Совета по правам человека. В него в числе прочих вошли военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, детский омбудсмен Ульяновской области Екатерина Сморода, президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева и другие.



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