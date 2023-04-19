Для владельцев животных на фестивале "Пасхальный дар" организуют специальную программу

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Для владельцев животных на фестивале "Пасхальный дар" организуют проект "Четвероногий друг" на Цветном бульваре с 20 по 23 апреля. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

"Проект объединяет людей, неравнодушных к проблеме бездомных животных. На встречу с горожанами приедут более 130 кошек и собак. Посетители смогут познакомиться с животными и забрать совершенно бесплатно в свой дом", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Она подчеркнула, что посетители, которые еще не готовы стать хозяином животного, смогут поддержать обитателей приютов, покупая продукцию на благотворительном маркете.

На mos.ru отметили, что в фестивале примут участие фонды помощи бездомным животным: "Ника", "Собаки, которые любят", "Котодетки", "Юна", "Вторая жизнь", "Лапа дружбы" и другие фонды. В свою очередь, посетители смогут прослушать лекции по уходу за животными и их воспитанию от специалистов и волонтеров. Площадка будет доступна для посещения с 13:00 до 19:00.

Желающие могут прийти на Цветной бульвар со своими питомцами. Там будет работать кинологическая площадка, где можно обучиться основам дрессировки. Занятия с кинологом пройдут в указанные дни с 12:00 до 19:00.

Кроме того, для домашних животных будет открыт бесплатный пункт вакцинации против бешенства, а также доступен клинический осмотр или УЗИ. Передвижная ветеринарная клиника будет работать с 11:00 до 19:00.

Владельцы смогут отвести своих питомцев на экспресс-укладку или процедуру по уходу за шерстью и когтями в зоне груминга, а также приобрести полезные аксессуары, средства для ухода, лакомства и игрушки для своего питомца или животного из приюта.

Фестиваль "Пасхальный дар" проходит в столице с 15 по 23 апреля. В рамках события москвичи могут сделать своими руками пасхальные сувениры, принять участие в мастер-классах и спортивных активностях. На фестивале также работают некоммерческие организации: приобретая продукцию НКО, горожане жертвуют средства на благотворительность.

