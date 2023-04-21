На станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии завершилось возведение свода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На строящейся станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро завершилось возведение монолитного свода. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

"На будущей станции "Физтех" продолжается полный комплекс монолитных работ: завершено возведение свода станции, более чем на три четверти выполнено устройство железобетонных конструкций тупиков и камеры съездов за станцией", – рассказал Бочкарев.

По его словам, в целом на станции к настоящему времени уложено порядка 43 тысяч кубометров бетона. Сейчас там продолжается строительство вестибюлей.

В свою очередь, гендиректор компании "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что в северном вестибюле, ведущем на Дмитровское шоссе, работы идут в районе машинного зала, а в южном вестибюле сооружаются перекрытия между машинным залом и платформой.

Отмечается, что станция "Физтех" расположится вдоль Дмитровского шоссе, недалеко от бульвара Академика Ландау. После ее открытия улучшится транспортное обслуживание 54 тысяч жителей района Северного.

Ранее Сергей Собянин поручил завершить строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от "Селигерской" до станции "Физтех" уже этой осенью. Мэр напомнил, что девять новых станций уже построили, сейчас идет возведение еще трех.

