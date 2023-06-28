В Москве начали монтировать светильники на платформе станции "Физтех"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строители начали монтировать светильники на платформе станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что установка мачт освещения началась в тестовом режиме. В настоящее время смонтирован один светильник, по которому планируется отрегулировать схему подсветки. Бочкарев добавил, что на платформе также планируется установить широкие скамейки со встроенными элементами освещения в торцах, что даст станции дополнительный свет.

Светильники имеют форму расширяющихся вверх конусов. Такой же силуэт будет у колонн, которые обрамляют наземный вестибюль станции. Они создадут образ храма науки, подчеркнули на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что на "Физтехе" завершаются монолитные и земляные работы. Работники выполнили обратную засыпку более чем наполовину и продолжают возводить основные конструкции в обоих вестибюлях станции. Устанавливаются инженерные сети, осуществляется архитектурная отделка внутренних помещений и пассажирской зоны.

Строители заканчивают устройство монолитных конструкций в оборотных тупиках станционного комплекса, монтируют кабельные кронштейны, занимаются сваркой ходового рельса, поделился генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

На портале напомнили, что "Физтех" вместе со станциями "Яхромская" и "Лианозово" откроют к концу 2023 года. Они входят в состав нового участка Люблинско-Дмитровской линии, который протянется почти на шесть километров вдоль Дмитровского шоссе.

В апреле на строящейся станции "Физтех" завершилось возведение монолитного свода. По словам Бочкарева, к тому моменту на станции было уложено порядка 43 тысяч кубометров бетона.

Также Сергей Собянин утвердил проект планировки участка Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой". Москвичи, живущие рядом с проектируемым участком, смогут экономить на ежедневных поездках в среднем 25–30 минут.

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