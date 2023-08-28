Автобусы КМ совершили свыше 70 тыс поездок во время закрытия станций салатовой ветки

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 70 тысяч поездок на 20 современных автобусах КМ совершили пассажиры во время закрытия станций на севере Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В период закрытия участка от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская" пассажиров возили бесплатные автобусы КМ. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, интервалы движения составляли не более трех минут.

"Мы запустили бесплатный компенсационный маршрут между "Петровско-Разумовской" и "Селигерской", где временно не было движения поездов метро, пока присоединяли новый участок до станции "Физтех". Тщательно продумали работу автобусов КМ, чтобы минимизировать неудобства", – заявил он.

Ранее в Дептрансе рассказали, что названия будущих станций начали добавлять на указатели салатовой линии столичного метрополитена. Речь идет о станциях "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Сейчас наименования прикрыты полупрозрачной полосатой лентой, чтобы пассажиры не запутались в маршрутах.

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