Столичный маршрут № 244 станет электробусным

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Маршрут № 244, следующий между ВДНХ и Ярославским районом Москвы, с 8 сентября станет электробусным. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"8 сентября мы переведем маршрут № 244 с автобусов на электробусы. Они соединят ВДНХ с районом Ярославским", – говорится в сообщении.

На электробусах москвичи смогут добираться до улицы Федоскинской и станции Ростокино Московского центрального кольца (МЦК).

По информации Дептранса, жители столицы совершают на маршруте № 244 около 60 тысяч поездок ежемесячно. Замену транспорта на экологичный произведут с целью повысить комфорт пассажиров и снизить нагрузку на окружающую среду.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что замену дизельного транспорта на экологичный осуществляют по поручению Сергея Собянина.

До этого Собянин сообщил, что до конца 2024 года Москва получит 1,2 тысячи новых электробусов. Сейчас столица занимает первое место в Европе по количеству имеющегося вида транспорта в городе. Созданием электробусов для Москвы занимаются "Группа ГАЗ" и ПАО "КамАЗ".



Более 1 тыс электробусов появится в столице до конца 2024 года