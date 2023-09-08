Москва и Подмосковье совместно благоустроят озеро Черное

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Москва и Московская область совместно проведут благоустройство территории Черного озера, расположенного на границе района Некрасовка и подмосковных Люберец. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Территории смежные, и мы с Андреем Юрьевичем (Воробьевым, губернатором Подмосковья. – Прим. ред.) договорились, в частности, этот проект <...> обустроить так, чтобы люди чувствовали везде комфорт: и на правом берегу, и на левом", – сказал он.

Собянин напомнил, что город и область сотрудничают по целому ряду направлений, например в развитии транспорта, систем водоснабжения, в социальной и экологической сферах. По его словам, не обходят стороной и вопрос благоустройства, поскольку оба региона взаимодействуют как "одна живая ткань".

Он добавил, что в рамках проекта планируется построить пешеходный мост. По нему можно будет гулять, проходить к метро и различным социальным объектам.

В свою очередь, глава Подмосковья Андрей Воробьев добавил, что после благоустройства территория получит название "Парк дружбы". Он напомнил, что привести ее в порядок просили сами местные жители. Завершить работы планируется через полтора года.

"Это (будет) удобное сообщение, где будет в том числе возможно отдохнуть с детьми, с друзьями. Я думаю, мы справимся", – сказал чиновник.

Ранее москвичи назвали свои самые любимые места для летнего отдыха в столице. Голосование проходило на сайте проекта "Активный гражданин". Так, самым любимым музеем у горожан оказался заповедник "Царицыно", а лучшей детской площадкой – "Космос" на ВДНХ.

