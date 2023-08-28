Зону отдыха создадут на набережной у станции "Нагатинский Затон" БКЛ

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Комплексное благоустройство набережной Москвы-реки около станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии метро будет вестись на площади в 2,3 гектара. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"К открытию "Нагатинского Затона" было проведено благоустройство территории, непосредственно прилегающей к станции, сейчас ведется реконструкция улично-дорожной сети, следующим этапом станет сооружение отстойно-разворотной площадки и конечной станции для электробусов", – отметил он.

Бочкарев подчеркнул, что после этого специалисты приведут в порядок набережную Москвы-реки. Они интегрируют транспортные объекты и общественные пространства на площади в более чем 10 гектаров. По его словам, проектом предполагается превращение территории в многофункциональное пространство.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов указал, что вдоль берега реки организуют прогулочные маршруты, сделают три смотровые площадки с амфитеатром, скамейками и шезлонгами.

"Озеленение территории включает высадку крупномерных деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников из многолетников и декоративных трав. Каждая функциональная зона набережной будет визуально подчеркнута отдельными видами растений", – уточнил он.

Как отметил Кравцов, вдоль велосипедной дорожки посадят липы.

Генеральный директор ООО "Институт "Мосинжпроект" Рустам Черкесов также рассказал, что разработанная структура предоставит удобный проход к набережной со стороны метрополитена, электробусной остановки и жилых домов.

"В юго-восточной части проектируемая территория продолжит Коломенскую набережную, примкнув к аналогичной конструкции берегоукрепления и подхватив существующие велосипедную дорожку и прогулочный маршрут. Вдоль благоустроенного берега установят ограждение", – указал он.

Ранее в Москве завершилось благоустройство площади Борьбы, расположенной на границе районов Тверского и Марьина Роща. Специалисты привели территорию в порядок, сохранив исторический облик и ее планировку. Там оборудовали места отдыха со скамейками, сделали площадку для воркаута и установили стол для игры в шахматы.

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