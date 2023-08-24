Комплексное благоустройство площади Борьбы завершилось на северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Работы по комплексному благоустройству площади Борьбы завершились в Москве. Общественное пространство расположено на северо-востоке города на границе районов Тверского и Марьина Роща между улицами Достоевского, Образцова и Перуновским переулком, передает портал мэра и правительства столицы.

Недалеко от площади расположена станция метро "Достоевская". На территории объекта установлены скульптуры Венички и девушки Венички – героев книги Венедикта Ерофеева "Москва – Петушки". Сама площадь известна своей необычной треугольной формой.

"Специалисты привели территорию в порядок, при этом сохранив исторический облик и планировку площади. Кроме того, на площади оборудовали удобные места со скамейками. Также сделали небольшую площадку для воркаута и установили стол для игры в шахматы", – говорится в сообщении.

Вместе с этим территорию оснастили новыми опорами освещения с энергоэффективными светильниками. По периметру отремонтировали ограждение с парапетами, а также создали новый пешеходный переход через Перуновский переулок.

Специалисты изменили и положение скульптур, развернув их друг к другу. Между фигурами протянули имитацию железной дороги с архитектурно-художественной подсветкой. Недалеко от скульптур установили стенд со справочной информацией.

Ранее работники завершили работы по благоустройству Базовского сквера в Западном Дегунине. Там создали современное комфортное общественное пространство с пешеходными и велосипедными дорожками, спортивными площадками и местами для отдыха.

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