МЧС поддержало идею оборудовать все детские площадки тревожными кнопками

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

МЧС РФ одобрило идею вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) установить на всех детских площадках в стране камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки с экстренной связью "112". Об этом сообщает ТАСС.

"Министерством обращение по вопросу о возможности разработки и реализации поэтапной программы оснащения детских площадок и парковых зон страны системами видеонаблюдения и экстренной связи со службой 112 рассмотрено и поддерживается", – сказано в заявлении ведомства.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил оборудовать детские площадки системами видеонаблюдения с возможностью просмотра онлайн в рамках федеральной программы "Безопасный двор". Эту идею он направил на имя зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

После этого первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отреагировала на высказанную идею. Она назвала предложение хорошим, однако сперва необходимо привести в порядок все детские площадки перед воплощением в реальность этого предложения.

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