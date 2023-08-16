Депутат поддержала решение об установке видеокамер на детских площадках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отреагировала на высказанную вице-спикером Госдумы от ЛДПР Борисом Чернышовым идею установить на всех детских площадках страны камеры видеонаблюдения, которые можно будет просматривать онлайн. Свою точку зрения она высказала в разговоре с RT.

Она назвала предложение хорошим, однако сперва необходимо привести в порядок все детские площадки перед воплощением в реальность этой идеи.

"Надо переоборудовать их. В Москве действительно они замечательные, новые, современные, очень интересные, а в регионах, особенно в небольших городах, это в основном оставшиеся из прошлого века разбитые качели с дырявыми горками", – рассказала Лантратова.

Она добавила, что малышам просто опасно для жизни гулять на некоторых площадках.

"Поэтому будет смешно, если мы первым делом на этих площадках с ямами и ржавым железом начнем устанавливать видеокамеры. Получаю много сообщений из регионов об аварийном состоянии площадок", – сообщила депутат.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил оборудовать детские площадки системами видеонаблюдения с возможностью просмотра онлайн. Эту идею он направил на имя зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

"Мой район. Обратная связь": благоустройство парка "Долгие пруды"