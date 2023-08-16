В Госдуме предложили оснастить детские площадки системами видеонаблюдения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Детские площадки в РФ следует оснастить системами видеонаблюдения с возможностью просмотра онлайн. Такое предложение вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил на имя зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

Парламентарий заявил, что осуществить инициативу следует поэтапно, в течение трех-пяти лет.

"Родители смогут подключаться к трансляции и контролировать безопасность детей в режиме реального времени, пресекать потенциально опасные игры, а также своевременно реагировать на появление на детских площадках посторонних лиц", – приводит текст письма RT.

По словам Чернышова, проект поможет повысить безопасность детей на игровых площадках, сократить число несчастных случаев и гибели ребят, снизить количество преступлений. Кроме того, считает депутат, это облегчит расследование инцидентов на площадках.

Ранее член думского комитета по транспорту Виталий Ефимов предложил ввести права на использование электровелосипедов. По его мнению, россияне, которые используют для перемещения такой вид транспорта, должны проходить обучение.