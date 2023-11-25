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25 ноября, 13:58

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Почти 200 новобранцев Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Почти 200 новобранцев 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа приняли присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Мероприятие, которое проходит в музее в течение более 20 лет, состоялось в Зале Славы. Полк обеспечивает мероприятия с участием президента и правительства РФ в стране и за рубежом.

"К присяге были приведены военнослужащие из Москвы и Московской области, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Орловской, Смоленской областей и других регионов Западного военного округа", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".

Ранее в Совфеде РФ одобрили закон, который устанавливает 21 ноября Днем военной присяги. Из пояснительных материалов следовало, что учреждение даты будет способствовать воспитанию граждан России, прежде всего молодежи, в духе преданности и служения Родине на исторических примерах верности воинов священному долгу.

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