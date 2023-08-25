Воины-добровольцы будут принимать присягу перед госфлагом России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Владимир Путин подписал указ, согласно которому добровольцы, выполняющие военные задачи, будут принимать присягу перед государственным флагом РФ. Соответствующий документ был размещен на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что в их число входят участники добровольческих формирований и иные лица, содействующие армии в выполнении ее задач и участвующие в спецоперации России на Украине, а также сотрудники центра специального назначения "Охрана" Запорожской области и другие подобные предприятия, которые создаются в период военного положения.

В указе обозначено, что присягу обязаны принимать и граждане, которых привлекают к территориальной обороне.

В начале августа Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев – участников спецоперации на Украине. Им были предоставлены страховые гарантии в виде компенсации в случае гибели или смерти в течение года после получения инвалидности или ранения.

Так, семье в случае гибели добровольца выплатят 3 миллиона 131 тысячу 729,56 рубля. При получении им инвалидности страховая выплата составит более 2,3 миллиона рублей для инвалидов I группы, более 1,5 миллиона рублей – для II группы, около 783 тысяч рублей – для III группы.



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