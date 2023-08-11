Кабмин упростил порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военных в ходе СВО

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство России упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели солдат в ходе спецоперации РФ на Украине. Соответствующий документ подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

"Теперь для получения страховки достаточно представить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно", – говорится в сообщении на сайте правительства.

Уточняется, что компенсация родственникам погибшего должна быть начислена в течение 30 дней. До выхода постановления кабмина сроки не были определены, а процесс принятия решения растягивался на достаточно продолжительное время, подчеркнули в правительстве.

Ранее Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев – участников спецоперации на Украине. Согласно указу, добровольцам предоставлены страховые гарантии в виде компенсации в случае гибели или смерти в течение года после получения инвалидности или ранения.

Семье в случае гибели добровольца выплатят 3 миллиона 131 тысячу 729,56 рубля. При получении им инвалидности страховая выплата составит более 2,3 миллиона рублей для инвалидов I группы, более 1,5 миллиона рублей – для II группы, около 783 тысяч рублей – для III группы.



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