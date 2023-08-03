Более 231 тыс человек приняли на службу по контракту в РФ за полгода – Медведев

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С 1 января по 3 августа на службу по контракту в России приняли свыше 231 тысячи человек, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что это данные Минобороны.

По его словам, службу по контракту нужно сделать максимально престижной. Для этого за последние месяцы были приняты организационные, экономические, социальные и технологические решения, уточнил он. В частности, добавил Медведев, удалось успешно адаптировать к условиям СВО систему отбора на службу по контракту.

Кроме того, в РФ существенным образом повысили социальную защищенность военнослужащих и их семей, устранили дисбаланс в размерах денежного довольствия мобилизованных и контрактников, заключил зампред Совбеза.

Ранее Госдума одобрила поправку в Трудовой кодекс РФ о приостановке срочных трудовых договоров мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в спецоперации.

Глава комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов пояснил, что вторая поправка касается так называемой трудовой паузы для тех, кто участвует в СВО, чтобы у них была гарантия при возвращении продолжить работать и завершить неотработанную часть контракта.

Кроме того, работодатель на время приостановления действия трудового договора вправе выплачивать работнику материальную помощь.

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