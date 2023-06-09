Балицкий заявил о создании народного ополчения в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Совместно с органами полиции и военной комендатуры в Запорожской области создали народное ополчение. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Сегодня первые ополченцы приняли присягу на верность Запорожской области и жителям нашего региона", – написал политик в своем телеграм-канале.

Временный глава региона высказал уверенность в сердечности, стойкости вступивших в ряды народного ополчения и отметил их желание помогать, подчеркнув, что именно перечисленные качества ярко проявляются в трудные времена.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе пресекли попытку вывоза детей в Киев. Украинские спецслужбы планировали достичь цели, используя подставные организации. Они намеревались отправить в столицу Украины детей, оставшихся без попечения родителей, заявил политик.

