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В Херсонской области пресекли попытки украинских спецслужб выкрасть детей через подставные организации, чтобы доставить их в Киев. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава региона Владимир Сальдо.

"Верхом лицемерия являются намерения украинских спецслужб через подставные организации выкрасть детей из Херсонской области. Наши оперативники пресекли уже несколько попыток заезжих "волонтерок" оформить опекунство над детьми, оставшимися без родительского попечения, а затем через третьи страны доставить их в Киев", – написал Сальдо.

По его мнению, цель таких попыток – не забота о детях, а "примитивная пропаганда".

17 марта 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут быть причастны к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

В ответ МВД РФ объявило в розыск выдавшего ордер на арест прокурора МУС. Заочные обвинения также предъявили судьям МУС.

Кроме того, сообщалось, что украинские власти при поддержке британских спецслужб готовят провокацию на Запорожской АЭС.

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отметил, что Киев планирует обвинить в ней российскую сторону с целью прекратить работу МАГАТЭ на станции. Он добавил, что в последнее время напряжение вокруг ситуации с АЭС начало вновь повышаться.

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