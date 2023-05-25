Песков назвал киевский режим террористическим

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Киевский режим приемлет терроризм, поэтому его можно назвать террористическим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ясно, что ведомство занимается террористической активностью, они подтверждают это сами. Очевидно, что и сам киевский режим приемлет террористические методы. Собственно, так и надо, наверное, его называть, террористическим режимом, если режим это приемлет", – сказал представитель Кремля в интервью Первому каналу.

При этом пресс-секретарь российского президента добавил, что страны коллективного Запада "и де-факто, и де-юре поддерживают террористические методы работы", помогая киевскому режиму.

Ранее Песков назвал Польшу враждебным для России государством. Он отметил, что заявления, которые были сделаны в Польше о готовности содействовать перевороту в Белоруссии, демонстрируют прямое вмешательство в дела другого государства, в том числе силовыми методами.

Как подчеркнул представитель Кремля, Россия будет следовать своим обязательствам по защите Союзного государства перед лицом угрозы из Польши.