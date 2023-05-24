Польский генерал заявил о подготовке Варшавы к военному перевороту в Белоруссии

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Польша планирует вооруженный переворот в Белоруссии. Речь идет о войсковой операции, заявил в эфире телеканала Polsat бывший заместитель главы Минобороны республики генерал Вальдемар Скшипчак.

"Нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко", – подчеркнул он.

По словам военного, в этом плане могут быть задействованы граждане Белоруссии, которые участвуют в боях на стороне ВСУ.

"Они отправятся в Белоруссию. Я надеюсь, что это вызовет восстание в Белоруссии, этого Лукашенко боится", – указал генерал.

Скшипчак отметил, что Варшава будет оказывать помощь вооруженным формированиям, которые могут выступить против властей Белоруссии. При обострении ситуации в стране военный обратил внимание на большое число беженцев, которые могут направиться в Польшу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад готовится вторгнуться на территорию страны, чтобы уничтожить ее. Глава государства отметил, что Запад создает вокруг сбежавших белорусов образ боевиков, так как их не жалко использовать. По его словам, на территорию Белоруссии отправляют террористов для проведения диверсионных действий.