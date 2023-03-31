Запад готовится вторгнуться в Белоруссию для ее уничтожения – Лукашенко

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Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии, чтобы уничтожить страну, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Его слова передает РИА Новости.

"Полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов, для последующего переворота в Белоруссии. Придет время – мы вам выложим это все... они (Запад. – Прим. ред.) готовятся вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения нашей страны", – заявил он, обращаясь с посланием к гражданам и парламенту.

Лукашенко отметил, что Запад создает вокруг сбежавших белорусов образ боевиков, так как их не жалко использовать. По его словам, на территорию Белоруссии отправляют террористов для проведения диверсионных действий и акций устрашения. Помимо этого, западные страны пытаются создать в Белоруссии ячейку для совершения протестных действий и отправляют деньги на вооружение, подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что сложившаяся геополитическая обстановка вынудила правительство Белоруссии начать переговоры с Владимиром Путиным по поводу возвращения ядерного оружия на территорию республики.

"Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах тогда под гарантии: "никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого планирования наступления и революций. Все растоптано", – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял, что на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами. Он отметил, что усилиями США в была развязана война на Украине до последнего украинца. По его словам, избежать этого можно только путем переговоров.

На прошлой неделе Владимир Путин сообщал, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Путин отметил, что обучение экипажей начнется уже 3 апреля, а 1 июля закончится строительство спецхранилища.



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