Лукашенко предложил объявить на Украине перемирие без права перемещения техники

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Белорусский лидер Александр Лукашенко обратился с посланием к народу и парламенту. Он предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения боевой техники.

"Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия, боеприпасов и военной техники", – сказал он.

Президент указал, что если Запад предпримет попытку применения перемирия в собственных целях, то России необходимо будет задействовать мощь военно-промышленного комплекса и остановить эскалацию.

Заявления на Украине о якобы победе над Россией являются глупостью, поскольку ядерная держава не может оказаться проигравшей, добавил он.

"Сегодня обе стороны понимают, что добиваться победы нельзя", – сказал лидер Белоруссии.

Лукашенко уверен, что в крайнем случае Москва способна задействовать ядерное оружие.

До этого Сергей Лавров заявил, что целью спецоперации России на Украине является защита русскоязычных людей, которых Киев угнетает. РФ добивается их освобождения.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Украина является частью России. Однако, по его словам, РФ приходилось долго мириться с "выдуманными границами". Запад просчитался, поскольку отказался верить в готовность РФ начать спецоперацию, добавил Медведев.

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