Песков назвал Польшу враждебным для России государством

Фото: kremlin.ru

Польша является враждебным для России государством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин". Видео с комментарием представителя Кремля появилось в официальном телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

По мнению Пескова, уже нельзя говорить о том, что поляки занимают просто недружественную позицию.

"Польша – это враждебное для нас государство. Я бы пошел дальше, я бы не стал называть недружественным", – высказался он.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что заявления, которые были сделаны в Польше о готовности содействовать перевороту в Белоруссии, демонстрируют прямое вмешательство в дела другого государства, в том числе силовыми методами. Песков также добавил, что польские власти в последнее время начали "заходиться в истериках русофобии".

Российская сторона, в свою очередь, сохраняет союзнические обязательства перед Белоруссией, подчеркнул представитель Кремля.

"Естественно, РФ имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, что мы и будем делать перед лицом такой очевидной угрозы", – резюмировал он.

Ранее бывший заместитель главы Минобороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша планирует вооруженный переворот в Белоруссии. По его словам, речь идет о войсковой операции. Военный уточнил, что в этом плане могут быть задействованы граждане Белоруссии, которые участвуют в боях на стороне ВСУ.

Скшипчак отметил, что Варшава будет оказывать помощь вооруженным формированиям, которые могут выступить против властей Белоруссии. Генерал предупредил, что при обострении ситуации в стране большое число беженцев может направиться в Польшу.

