Посол России в Польше рассказал о росте антироссийских настроений

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Ситуация с соблюдением прав россиян на территории Польши остается спокойной, однако недоброжелательность к ним растет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в восточноевропейской стране Сергея Андреева.

"В целом ситуация достаточно спокойна, но наши соотечественники говорят, что степень недоброжелательности к ним в польском обществе растет, в особенности если они выражают поддержку российскому руководству и его политике", – уточнил дипломат.

Также с таким отношением сталкиваются польские граждане, которые сохраняют дружеское отношение к России.

Андреев отметил, что в Польше набирает обороты антироссийская шпиономания, спецслужбы фабрикуют обвинения про тех, кто выражает поддержку РФ.

Ранее сообщалось, что Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве 9 мая. Агрессивная толпа вынудила дипломата уехать, а городская полиция не вмешалась в происходящее.

В МИД РФ выразили решительный протест Варшаве в связи с инцидентом. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, Россия расценивает случившееся как "дикое отношение с польской стороны".

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