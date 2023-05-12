В МИД России допустили асимметричный ответ на изъятие Польшей средств посольства РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия продолжит добиваться урегулирования в вопросе отсутствия доступа у посольства и торгпредства РФ в Варшаве доступа к их средствам, при необходимости готова предпринять асимметричные меры. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что речи об изъятии или конфискации средств пока не идет, однако воспользоваться ими российские представительства все равно не могут. Она напомнила, что прокуратура Варшавы заблокировала счета посольства и торгпредства РФ еще в феврале прошлого года под предлогом подозрения в их использовании для финансирования терроризма.

Подобные действия, по словам Захаровой, противоречат Венской конвенции 1961 года. Российское посольство неоднократно и безуспешно выражало протесты по этому поводу, в итоге в качестве ответа было решено заблокировать счета посольства Польши в Москве. Между тем польские власти в марте этого года решили перевести часть замороженных российских средств на счета прокуратуры.

"Преждевременно говорить об изъятии или конфискации средств. <...> Продолжим добиваться справедливости правовыми средствами. При этом, поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Допускаем и возможность использования в ответ ассимметричных мер", – подытожила Захарова.

10 мая в СМИ появилась информация о том, что польские власти изъяли со счетов посольства и торгового представительства России порядка 1,2 миллиона долларов. Отмечалось, что это связано со вступлением в силу решения польской прокуратуры о признании указанных средств вещественным доказательством и их переводе на счета ведомства.

