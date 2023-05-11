Россия прекратила действие соглашения с Польшей о сотрудничестве в области науки и техники

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Россия прекратила действие соглашения 1993 года между правительствами РФ и Польши о сотрудничестве в области науки и техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве пообещали ответить контрмерами на инцидент, когда послу РФ в Польше Сергею Андрееву не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Тогда агрессивная толпа преградила Андрееву путь, после чего он был вынужден уехать.

До этого сообщалось, что Варшава изъяла со счетов посольства и торгового представительства России порядка 1,2 миллиона долларов. Это стало возможным после признания средств российских структур польской прокуратурой вещественными доказательствами. Андреев назвал конфискацию средств "грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях".

Памятник Благодарности Красной армии сняли в Польше