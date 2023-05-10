Польша изъяла 1,2 млн долларов у посольства и торгпредства России – СМИ

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Польские власти изъяли со счетов посольства и торгового представительства России порядка 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

"Более года назад польская прокуратура заблокировала почти 800 тысяч злотых и более 912 тысяч долларов (примерно 1,2 миллиона долларов. – Прим. ред.) на банковских счетах российского посольства", – говорится в материале издания.

В статье уточняется, что недавно польская прокуратура признала средства российских структур вещественными доказательствами, на фоне чего провела операцию по зачислению средств на свой счет. Это решение иностранного ведомства вступило в силу с 10 мая.

Об изъятии средств стало известно 26 апреля. Об этом проинформировал глава диппредставительства РФ Сергей Андреев, назвав произошедшее "грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что действия Польши не останутся без ответа. Россия даст справедливую реакцию на случившееся.

