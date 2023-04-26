Польша изъяла деньги со счетов посольства РФ

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Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов российского посольства, заявил в беседе с РИА Новости глава диппредставительства РФ Сергей Андреев.

"Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры", – рассказал Андреев.

Впоследствии банк Santander закрыл счета дипведомства, заявил посол. По его словам, речь идет о "значительных средствах", которые находились на счетах как в долларах США, так и в польских злотых. Андреев назвал произошедшее "грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях".

Ранее власти Швейцарии заявили, что конфискация российских активов подорвет правовой порядок. По их мнению, передача активов РФ Украине противоречит Конституции страны и правовому порядку. Тем не менее Швейцария также заморозила российские средства на сумму более восьми миллиардов долларов, находящиеся в банках государства.