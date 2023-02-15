В Швейцарии заявили, что конфискация российских активов подорвет правовой порядок

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Власти Швейцарии заявили, что передача российских активов Украине идет вразрез с Конституцией страны и правовым порядком. Об этом Федеральный совет государства сообщил на своем официальном сайте.

Выяснилось, что правительство Швейцарии обратилось за разъяснениями к специалистам в области права.

"Рабочая группа под руководством министерства юстиции и полиции Швейцарии пришла к выводу, что конфискация частных российских активов подорвет федеральную Конституцию и существующий правовой порядок", – отмечается в заявлении ведомства.

Ранее премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Швеции Ульф Кристерссон рассказал, что ЕС намерен создать специальную группу для дальнейшего анализа условий использования замороженных российских активов.

До этого стало известно, что власти Швейцарии заблокировали активы РФ на сумму более восьми миллиардов долларов.

Несмотря на заморозку российских активов, в Швейцарии ранее назвали незаконной передачу средств РФ Украине, с чем до этого выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ЕС нашли основания заимствовать российские активы для Украины – СМИ

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