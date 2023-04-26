Песков заявил, что Польше стоит ждать ответа России после решения изъять деньги со счетов

Фото: kremlin.ru

Польше следует ждать ответных российских мер после решения изъять деньги со счетов посольства и торгового представительства РФ, предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Обязательно стоит", – ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее глава диппредставительства РФ Сергей Андреев сообщил, что прокуратура Польши изъяла деньги со счетов российского посольства.

Впоследствии банк Santander закрыл счета дипведомства, заявил посол. По его словам, речь идет о "значительных средствах", которые находились на счетах как в долларах США, так и в польских злотых.

25 апреля Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Если РФ, а также российские физические или юридические лица лишаются права на имущество, которое находится за рубежом, указом вводится внешнее управление на активы недружественных стран на территории РФ.

