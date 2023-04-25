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Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ "О временном управлении некоторым имуществом" был размещен на официальном портале правовой информации.

Если РФ, а также российские физические или юридические лица лишаются права на имущество, которое находится за рубежом, указом вводится внешнее управление на активы недружественных стран на территории РФ.

Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, указаны доли зарубежных акционеров в российских компаниях "Фортум" и "Юнипро".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что замороженные активы России придется вернуть после урегулирования ситуации на Украине. Он заявил, что "бандитские действия" Запада по отношению к данному вопросу не удастся легитимизировать.

По его словам, за действиями Запада продолжат следить. Россия требует разблокировки активов, поскольку это является незаконным, добавил пресс-секретарь президента РФ.

