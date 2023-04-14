Песков назвал действия Запада в отношении активов РФ бандитскими

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что замороженные активы России придется вернуть после урегулирования ситуации на Украине. Он заявил, что "бандитские действия" Запада по отношению к данному вопросу не удастся легитимизировать.

"Сейчас становится очевидным, что уложить, упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается и никак не получается с легитимизацией этих шагов", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, за действиями Запада продолжат следить. Россия требует разблокировки активов, поскольку это является незаконным, добавил Песков.

13 апреля немецкая газета Die Welt сообщила, что передать средства Центробанка РФ Украине просто так не получится, этому препятствуют правовые барьеры. Необходимо инвестировать активы Банка России в европейские гособлигации, а уже доходы по процентам передавать Киеву, указало издание.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, в свою очередь, заявила, что в Вашингтоне рассматривают возможность использовать замороженные активы Центробанка РФ для восстановления Украины. Она напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины в 411 миллиардов долларов.

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