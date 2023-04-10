Бельгия получила доход в 625 миллионов евро от замороженных средств РФ – СМИ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Правительство Бельгии заявило о получении благодаря налогообложению процентов от замороженных российских активов непредвиденных доходов в размере 625 миллионов евро. Об этом сообщает издание Soir.

Находка объясняется тем, что на территории страны был зарегистрирован международный депозитарий Euroclear. Как следует из публикации, выплаты по облигациям и купонам, по которым наступает срок погашения, увеличивают объем средств, а Euroclear направляет их на инвестирование.

"Только в 2022 году получено процентов на 821 миллион евро", – отметило издание, добавляя, что эти средства продолжат расти в 2023 году, но медленнее.

Как следует из данных казначейства Бельгии, страна заморозила 250 миллиардов евро, которые принадлежали РФ. Бельгия является лидером по количеству замороженных активов в Европе.

"На данный момент мы заморозили 191,9 миллиарда евро транзакций и 58,7 миллиарда активов", – заявил изданию генеральный управляющий администрации казначейства Александр де Гест.

Он добавил, что треть активов составляют денежные средства, еще две трети – это ценные бумаги. При этом в Бельгии нет никаких материальных активов РФ, например недвижимости.

Де Гест отметил, что банки своевременно выявляют и замораживают активы РФ из-за схожего опыта, связанного с активами Ирана, КНДР, Ливии и Сирии.

"У нас было порядка 17 миллиардов евро замороженных активов из этих стран. Что касается России – то это 250 миллиардов", – сказал он.

Он подчеркнул, что некоторые чиновники, для того чтобы не подпасть под санкции, перевели свои активы на близких. Власти Бельгии уже сообщили об этом Европейской комиссии, и она должна добавить новые имена в санкционные списки.

Издание поинтересовалось у де Геста о передаче российских активов Украине, на что он сказал, что бельгийская конституция и европейские договоры охраняют чужую собственность, а принятие подобного решения потребует нормативного акта на европейском уровне.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ввести 11-й пакет санкций против России уже к концу апреля. Министр иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу заявлял, что в пакете санкций будут введены ограничения против еще большего числа бизнесменов из России.



Новый пакет антироссийских санкций могут принять в апреле

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