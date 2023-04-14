00:05Политика
США рассматривают возможность направить Украине замороженные резервы ЦБ РФ – Нуланд
Фото: ТАСС/AP/Susan Walsh
Американские власти рассматривают возможность использовать замороженные активы Центробанка РФ, которые хранятся на счетах иностранных банков, для восстановления Украины. С таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает ТАСС.
Она напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины в 411 миллиардов долларов. Нуланд также добавила, что Вашингтон будет и впредь продолжать поддерживать ВСУ, а также поможет Киеву восстановить энергетическую инфраструктуру и укрепить государственные институты, в частности, устранить в них коррупцию.
Ранее Всемирный банк заявил, что выделит грант в 200 миллионов долларов на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.
Уточнялось, что эти средства планируют пустить на закупку критически важного оборудования для срочного ремонта инфраструктуры по передаче электроэнергии и отопления. Речь идет в том числе об автотрансформаторах, распределительных устройствах и технике для релейной защиты энергетических систем.
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