США рассматривают возможность направить Украине замороженные резервы ЦБ РФ – Нуланд

Фото: ТАСС/AP/Susan Walsh

Американские власти рассматривают возможность использовать замороженные активы Центробанка РФ, которые хранятся на счетах иностранных банков, для восстановления Украины. С таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает ТАСС.

Она напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины в 411 миллиардов долларов. Нуланд также добавила, что Вашингтон будет и впредь продолжать поддерживать ВСУ, а также поможет Киеву восстановить энергетическую инфраструктуру и укрепить государственные институты, в частности, устранить в них коррупцию.

Ранее Всемирный банк заявил, что выделит грант в 200 миллионов долларов на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.

Уточнялось, что эти средства планируют пустить на закупку критически важного оборудования для срочного ремонта инфраструктуры по передаче электроэнергии и отопления. Речь идет в том числе об автотрансформаторах, распределительных устройствах и технике для релейной защиты энергетических систем.

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