ВБ объявил о гранте в 200 млн долларов на восстановление энергоинфраструктуры Украины

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Всемирный банк (ВБ) заявил, что выделит грант в 200 миллионов долларов на проект по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает ТАСС.

"Дополнительное финансирование в размере до 300 миллионов долларов предполагается получить от партнеров в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштаба проекта", – говорится в сообщении.

Уточняется, что эти средства планируют пустить на закупку критически важного оборудования для срочного ремонта инфраструктуры по передаче электроэнергии и отопления. Речь идет в том числе об автотрансформаторах, распределительных устройствах и технике для релейной защиты энергетических систем.

В конце марта стало известно, что США передали Украине 400 миллионов долларов на восстановление энергосистемы. В пакет поддержки вошло оборудование для ремонта энергосистем, электрогенераторы, средства поддержки пунктов обогрева и гуманитарная помощь.

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