Совет ЕС утвердил выделение миллиарда евро на передачу боеприпасов Украине

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Совет ЕС решил выделить один миллиард евро на передачу боеприпасов Украине до 31 мая. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте законодательного органа.

Уточняется, что средства, которые пойдут на помощь украинской стороне, будут выделены из Европейского фонда мира.

"Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года", – говорится в сообщении.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с призывом к странам Европы поставить Киеву больше вооружений. По его словам, Киев ожидает, что Франция возьмет на себя лидирующую роль и добьется увеличения помощи Украине со стороны других стран Евросоюза. Он призвал Париж "показать пример" в отношении поставок современных самолетов.

4 апреля США утвердили новый пакет военной помощи Украине на 2,6 миллиарда долларов. Вашингтон выделит имущество на 500 миллионов долларов из наличия вооруженных сил страны. Еще 2,1 миллиарда передадут на новые закупки.



Канада подготовит новый пакет военной помощи Украине

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