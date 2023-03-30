США предоставили Украине 400 млн долларов на восстановление энергосистемы

Фото: ТАСС/AP Photo/Jacquelyn Martin

Соединенные Штаты предоставили Украине 400 миллионов долларов на восстановление энергосистемы. Соответствующая информация появилась на официальном сайте американского агентства по международному развитию (USAID).

"Правительство США через USAID предоставило Украине 400 миллионов долларов в качестве помощи на зимний период, включая оборудование для ремонта энергосистем, электрогенераторы, средства поддержки пунктов обогрева и гуманитарную помощь", – говорится в материале.

Ранее СМИ сообщали, что США в ближайшее время могут перестать поддерживать Киев из-за невнятных планов президента Джо Байдена по украинскому вопросу и неудач ВСУ на поле боя.

Уточнялось, что, несмотря на поставки вооружений и другую помощь от Запада, Украина не сможет добиться превосходства военным путем. По мнению автора публикации, РФ и Украине необходимо начать переговоры о прекращении боевых действий.

В свою очередь, директор Фонда научных исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов заявил, что Украина может перестать существовать в качестве государства. По его мнению, это произойдет, как только будет остановлена западная макроэкономическая гуманитарная помощь.



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