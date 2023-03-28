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Украина может перестать существовать в качестве государства в ближайшие полтора года. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на директора Фонда научных исторических исследований "Основание" Алексея Анпилогова.

"Сама территория Украины никуда не денется, но организационные формы построения государства будут совершенно другие", – считает он.

По словам эксперта, основная причина исчезновения киевского режима заключается в воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он уверен, что после вхождения данных регионов в состав РФ Украина потеряла некоторые признаки своей суверенности.

"Страна стала экономически и политически недостаточной, не говоря уже о военном аспекте. На данный момент военная помощь ВСУ составляет весь военный бюджет страны", – подчеркнул собеседник издания.

Анпилогов отметил, что Запад выделил на вооружение для Украины уже около 60 миллиардов долларов, что сравнимо с российским военным бюджетом. На Украине перестала существовать промышленность.

"Как только будет остановлена западная макроэкономическая гуманитарная помощь, Украина прекратит свое существование", – полагает он.

До этого Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине необходимо завершить прямо сейчас. Он отметил, что способен решить конфликт в течение 24 часов, проведя необходимые переговоры с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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